Künstlerstadt an der Grenze sucht neuen Chef

Nach dem Tod von Langzeit-Bürgermeister Stefan Visotschnig muss die Stadtgemeinde Bleiburg einen neuen Chef finden. Drei Kandidaten treten an – und die Wahl könnte wieder einmal knapp ausgehen.
3367 Bürger und Bürgerinnen dürfen in der Stadtgemeinde zur Wahlurne. Und nach dem Ableben von Bürgermeister Visotschnig könnten die Karten jetzt ganz neu gemischt werden. Denn das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Spitzenkandidaten ist diesmal besonders spannend. Der Vorwahltag fand bereits am 16. Januar statt, am 25. Januar geht‘s ums Ganze.
Von einer Stichwahl kann man dann quasi ausgehen. Immerhin hat das in Bleiburg Tradition: Seit 1991 wurde noch nie im ersten Wahlgang ein Bürgermeister gefunden. Rot und Schwarz waren dabei immer schon recht nah beieinander, oft haben einzelne Stimmen entschieden; die Enota Lista steht stabil an dritter Stelle. Einen Termin gäbe es bereits: 8. Feber.
Mann der Taten mit Erfahrung
Wriessnig war als 1. Vize bereits in den vergangenen Monaten immer wieder als Ersatzmann für Visotschnig unterwegs. 2021 unterlag er ihm in der Stichwahl nur knapp. Aktuell ist er amtierender Bürgermeister; jahrelang war er für Wirtschaft, Sport, Straßen sowie den Wirtschaftshof zuständig. Er gilt als „Mann der Taten“, was er kürzlich bewies: In einem Facebook-Posting wünschte sich ein Bürger einen schneefreien Weg für Spaziergänger auf der Marktwiese – und Wriessnig setzte sich wenige Stunden später kurzerhand selbst in den Schneepflug.
Unaufgeregter Roter, der in große Fußstapfen tritt
Ein Kandidat ist – zumindest für die Öffentlichkeit – relativ frisch im Rennen. Dominik Stuck, mittlerweile 2. Vize-Bürgermeister anstelle von Hermann Enzi, war zwar bereits seit einigen Jahren im Gemeinderat, war vor der Wahl aber eher unbekannt. Stuck könnte in der zweisprachigen Gemeinde mit seinen Slowenisch-Kenntnissen durchaus einen kleinen Vorsprung haben. Derzeit tourt er unter dem Motto „Geh‘ma a Stuck gemeinsam“ durch die Gemeinde.
Stabile Einheitsliste
Fast schon als Bleiburger „Urgestein“ darf man Stadtrat Markus Trampusch (Enota Lista) bezeichnen. Der Biobauer aus Aich ist auch in der Stadtgemeinde für Forst- und Landwirtschaftsagenden zuständig. Außerdem ist er Kulturreferent und hat die Themen Schule und Kindergarten über. Er darf wohl auf Stammwähler zählen.
