Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wahl in Bleiburg

Künstlerstadt an der Grenze sucht neuen Chef

Kärnten
18.01.2026 20:00
Drei Bleiburger gehen ins Rennen um den Bürgermeister-Sessel.
Drei Bleiburger gehen ins Rennen um den Bürgermeister-Sessel.(Bild: Kulturni Dom, SPÖ Bleiburg, Hronek, Stadtgemeinde Bleiburg)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Nach dem Tod von Langzeit-Bürgermeister Stefan Visotschnig muss die Stadtgemeinde Bleiburg einen neuen Chef finden. Drei Kandidaten treten an – und die Wahl könnte wieder einmal knapp ausgehen.

0 Kommentare

3367 Bürger und Bürgerinnen dürfen in der Stadtgemeinde zur Wahlurne. Und nach dem Ableben von Bürgermeister Visotschnig könnten die Karten jetzt ganz neu gemischt werden. Denn das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Spitzenkandidaten ist diesmal besonders spannend. Der Vorwahltag fand bereits am 16. Januar statt, am 25. Januar geht‘s ums Ganze.

Von einer Stichwahl kann man dann quasi ausgehen. Immerhin hat das in Bleiburg Tradition: Seit 1991 wurde noch nie im ersten Wahlgang ein Bürgermeister gefunden. Rot und Schwarz waren dabei immer schon recht nah beieinander, oft haben einzelne Stimmen entschieden; die Enota Lista steht stabil an dritter Stelle. Einen Termin gäbe es bereits: 8. Feber.

Mann der Taten mit Erfahrung
Wriessnig war als 1. Vize bereits in den vergangenen Monaten immer wieder als Ersatzmann für Visotschnig unterwegs. 2021 unterlag er ihm in der Stichwahl nur knapp. Aktuell ist er amtierender Bürgermeister; jahrelang war er für Wirtschaft, Sport, Straßen sowie den Wirtschaftshof zuständig. Er gilt als „Mann der Taten“, was er kürzlich bewies: In einem Facebook-Posting wünschte sich ein Bürger einen schneefreien Weg für Spaziergänger auf der Marktwiese – und Wriessnig setzte sich wenige Stunden später kurzerhand selbst in den Schneepflug.

Unaufgeregter Roter, der in große Fußstapfen tritt
Ein Kandidat ist – zumindest für die Öffentlichkeit – relativ frisch im Rennen. Dominik Stuck, mittlerweile 2. Vize-Bürgermeister anstelle von Hermann Enzi, war zwar bereits seit einigen Jahren im Gemeinderat, war vor der Wahl aber eher unbekannt. Stuck könnte in der zweisprachigen Gemeinde mit seinen Slowenisch-Kenntnissen durchaus einen kleinen Vorsprung haben. Derzeit tourt er unter dem Motto „Geh‘ma a Stuck gemeinsam“ durch die Gemeinde.

Lesen Sie auch:
Stefan Visotschnig war seit 2003 Bürgermeister in Bleiburg, nun erlag er einer schweren ...
Bleiburg trauert
Bürgermeister nach schwerer Krankheit verstorben
17.10.2025
Bildungshaus mit Hotel
Neue Mittelschule wird am Jufa-Areal gebaut
08.11.2025

Stabile Einheitsliste
Fast schon als Bleiburger „Urgestein“ darf man Stadtrat Markus Trampusch (Enota Lista) bezeichnen. Der Biobauer aus Aich ist auch in der Stadtgemeinde für Forst- und Landwirtschaftsagenden zuständig. Außerdem ist er Kulturreferent und hat die Themen Schule und Kindergarten über. Er darf wohl auf Stammwähler zählen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
205.804 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
146.662 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
119.222 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Kärnten
Wahl in Bleiburg
Künstlerstadt an der Grenze sucht neuen Chef
Krone Plus Logo
ÖSV auf Fehlersuche
Lindsey Vonn: „Klar, das ärgert mich schon sehr“
Bürgermeisterwahl
Faller und Petschar ringen weiter um Chefsessel
Seit Jahrtausenden
Heilung und Schutz: Gesegnetes Wasser
Festnahme
25-Jähriger löst mit Hitlergruß Polizeieinsatz aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf