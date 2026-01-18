Künstlerstadt an der Grenze sucht neuen Chef

Mann der Taten mit Erfahrung

Wriessnig war als 1. Vize bereits in den vergangenen Monaten immer wieder als Ersatzmann für Visotschnig unterwegs. 2021 unterlag er ihm in der Stichwahl nur knapp. Aktuell ist er amtierender Bürgermeister; jahrelang war er für Wirtschaft, Sport, Straßen sowie den Wirtschaftshof zuständig. Er gilt als „Mann der Taten“, was er kürzlich bewies: In einem Facebook-Posting wünschte sich ein Bürger einen schneefreien Weg für Spaziergänger auf der Marktwiese – und Wriessnig setzte sich wenige Stunden später kurzerhand selbst in den Schneepflug.