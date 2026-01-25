Dieses Paar erfüllt sich am Opernball großen Traum

Ein „unvergessliches Erlebnis“ werde das Eintanzen, sagt sie. Dem schließt sich auch ihr Tanzpartner Tobias an. Er habe schon immer wissen wollen, wie es ist, selbst am Opernball zu tanzen. Dass er nun Debütant sein darf, habe er „nie erwartet“, sagt der gebürtige Steirer.