Wiener der Woche

Dieses Paar erfüllt sich am Opernball großen Traum

Wien
25.01.2026 11:00
Holly Hurtig und Tobias Cinibulk können es kaum erwarten, beim Opernball einzutanzen.
Holly Hurtig und Tobias Cinibulk können es kaum erwarten, beim Opernball einzutanzen.
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Mit Holly Hurtig und Tobias Cinibulk tanzt heuer wieder ein ganz besonderes Debütantenpaar beim Opernball ein – und erfüllt sich damit einen Traum.

Etwas mehr als 14 Tage sind es noch, bis um Punkt 22 Uhr der Wiener Opernball eröffnet wird. Ein Moment, auf den Holly Hurtig und Tobias Cinibulk schon wochenlang hinarbeiten. Die beiden sind heuer eines der Debütantenpaare und repräsentieren damit Inklusion am Tanzparkett.

Holly und Tobias sind nämlich vom Verein „Ich bin O.K.“, der sich der Integration von Menschen mit Behinderung in das kulturelle Leben verschreibt, und leben mit Down Syndrom.

Das Opernball-Parkett als großes Ziel
Die beiden verbindet ihre große Leidenschaft für das Tanzen. „Ich liebe Musik, egal ob klassisch oder modern. Beim Opernball den wunderbaren Klängen zu lauschen und dort zu tanzen, ist seit Langem ein großer Wunsch von mir“, sagt Holly, die ihre Begeisterung für Musik schon früh entdeckte.

Der Dreivierteltakt sitzt.
Der Dreivierteltakt sitzt.
Noch tragen Holly und Tobias kein weißes Kleid und Frack
Noch tragen Holly und Tobias kein weißes Kleid und Frack
Die beiden befinden sich noch inmitten der Proben
Die beiden befinden sich noch inmitten der Proben

Als Kind nahm sie bereits Flöten- und Klavierunterricht, versuchte sich auch als Schlagzeugerin und wurde im Gesang unterrichtet.

Ein „unvergessliches Erlebnis“ werde das Eintanzen, sagt sie. Dem schließt sich auch ihr Tanzpartner Tobias an. Er habe schon immer wissen wollen, wie es ist, selbst am Opernball zu tanzen. Dass er nun Debütant sein darf, habe er „nie erwartet“, sagt der gebürtige Steirer.

Zeichen für Inklusion
Seit mehreren Jahren debütiert ein Tanzpaar des Vereins „Ich bin O.K.“ beim Opernball. Das sei ein Meilenstein im Bereich der Inklusion gewesen, heißt es.

Mit Holly und Tobias werden in diesem Jahr wieder Bilder durch die Welt gehen, die zeigen, wie gleichberechtigte Teilhabe aussehen kann. Und für die beiden Tänzer „erfüllt sich ein großer Traum“.

