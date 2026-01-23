Austria-Stürmer kam der Liebe wegen ins Ländle

Lustenaus neuer Stürmer Asumah Abubakar hat eine besondere Beziehung zum Bregenzerwald, dort lebt seine Freundin. Im Frühjahr will der 28-jährige Portugiese, der als Weltenbummler nun schon bei neun Vereinen kickte, die Austria zum Aufstieg schießen.
Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt in Au, aber dennoch war die Stimmung bei der Austria alles andere als fröstelnd. Das zweitägige Teambuilding bereitete allen viel Spaß, obwohl sich so mancher Kicker wohl lieber einen Ball als Langlaufskier unter den Füßen gewünscht hätte. Am Ende fehlte aber auch auf den dünnen Brettern der Ehrgeiz nicht.
In der Wahlheimat
Highlight des Tages war die Präsentation des neuen Stürmers, den Sportdirektor Dieter Alge bereits angekündigt hatte. Der 28-jährige Portugiese Asumah Abubakar schnürt ab sofort seine Fußballschule für die Lustenauer und soll helfen, die Austria in die Bundesliga zu schießen. Der ehemalige Nachwuchsteamspieler trainierte im Oktober bereits kurz bei Grün-Weiß mit, ehe es ihn in die erste Liga nach Malta zog. Nun kehrt er in seine Wahlheimat zurück. Denn die Liebe verschlug den Mittelstürmer im vergangenen Herbst in den Bregenzerwald.
Dort entstand der Kontakt zu Austrias Sportvorstand Stephan Muxel, der Abubakar sozusagen nach Lustenau lotste. „Ich bin gekommen, um das Team zu verstärken und werde alles geben, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen“, sagt der Stürmer. Ein Vertrag wurde bis zum Sommer 2026 unterschrieben. Sportdirektor Dieter Alge baut auf die Erfahrung des 28-Jährigen und dessen Torgefährlichkeit. Die Austria ist der neunte Verein des Fußball-Weltenbummlers. Seine Karriere führte über die Niederlande in die Schweiz und schließlich nach Australien. Zuletzt spielte er für den maltesischen Klub Birkikara. Nun soll er im Ländle sesshaft werden.
