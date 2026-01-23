Austria-Stürmer kam der Liebe wegen ins Ländle

Dort entstand der Kontakt zu Austrias Sportvorstand Stephan Muxel, der Abubakar sozusagen nach Lustenau lotste. „Ich bin gekommen, um das Team zu verstärken und werde alles geben, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen“, sagt der Stürmer. Ein Vertrag wurde bis zum Sommer 2026 unterschrieben. Sportdirektor Dieter Alge baut auf die Erfahrung des 28-Jährigen und dessen Torgefährlichkeit. Die Austria ist der neunte Verein des Fußball-Weltenbummlers. Seine Karriere führte über die Niederlande in die Schweiz und schließlich nach Australien. Zuletzt spielte er für den maltesischen Klub Birkikara. Nun soll er im Ländle sesshaft werden.