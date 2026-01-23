Frau verletzt Sanitäter und bespuckt Polizistin

Als die Polizeibeamten schließlich vor Ort eintrafen, verhielt sich die Frau auch den Beamten gegenüber sofort aggressiv und versuchte, einem Polizisten in den Unterarm zu beißen. Die Folge: Der Frau wurden Handfesseln angelegt. Doch noch immer konnte sich die Deutsche nicht beruhigen und trat während der Fesselung nach den Beamten. Daher mussten auch die Beine der Aggressiven fixiert werden. Währenddessen beleidigte sie mehrfach die Polizei, einer Beamtin spuckte sie sogar ins Gesicht.