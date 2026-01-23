Vorteilswelt
Rettungseinsatz

Frau verletzt Sanitäter und bespuckt Polizistin

Vorarlberg
23.01.2026 11:01
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Im deutschen Lindau, gleich über der Grenze zu Vorarlberg, musste am Mittwoch die Polizei eingreifen, als ein Rettungseinsatz zu eskalieren drohte. Eine Frau wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die Behandlung. 

Am Mittwochmorgen musste die deutsche Polizeiinspektion in Lindau ausrücken. Das Team eines Rettungswagens hatte Unterstützung angefordert: Die Rettungskräfte wollten eine 65-jährige Frau behandeln, die zuvor ohnmächtig geworden war. Dabei hatten die Sanitäter aber nicht mit der massiven Gegenwehr der Deutschen gerechnet: Bei dem Versuch, sie zu behandeln, verletzte sie eine Sanitäterin an der rechten Schulter.

Als die Polizeibeamten schließlich vor Ort eintrafen, verhielt sich die Frau auch den Beamten gegenüber sofort aggressiv und versuchte, einem Polizisten in den Unterarm zu beißen. Die Folge: Der Frau wurden Handfesseln angelegt. Doch noch immer konnte sich die Deutsche nicht beruhigen und trat während der Fesselung nach den Beamten. Daher mussten auch die Beine der Aggressiven fixiert werden. Währenddessen beleidigte sie mehrfach die Polizei, einer Beamtin spuckte sie sogar ins Gesicht.

Fahrt ins Krankenhaus
Die 65-Jährige wurde schlussendlich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen sie wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. 

Vorarlberg
