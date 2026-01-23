Autofahrer war abgelenkt: Frontalcrash

In Dornbirn (Vorarlberg) kam es am Donnerstagabend zu einer Kollision zweier Autos: Der Unfallverursacher war abgelenkt und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort näherte sich ein anderes Auto.
Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr lenkte ein 31-jähriger Mann seinen Pkw von der Autobahnabfahrt Dornbirn Süd auf der Landesstraße L39 in Richtung Messegelände. Eigenen Angaben zufolge geriet der Lenker aufgrund von Ablenkung plötzlich auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in das entgegenkommende Fahrzeug eines 33-jährigen Mannes. In diesem Fahrzeug saß zudem noch eine 31 Jahre alte Beifahrerin.
Der 31-Jährige klagte nach dem Crash über Schmerzen im Bereich des linken Unterarms, die anderen beiden Beteiligten überstanden den Unfall glücklicherweise unbeschadet. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt und mussten vom ÖAMTC abgeschleppt werden. Wie die Polizei berichtet, war bei keinem der Fahrer Alkohol im Spiel.
