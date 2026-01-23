Autofahrer war abgelenkt: Frontalcrash

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr lenkte ein 31-jähriger Mann seinen Pkw von der Autobahnabfahrt Dornbirn Süd auf der Landesstraße L39 in Richtung Messegelände. Eigenen Angaben zufolge geriet der Lenker aufgrund von Ablenkung plötzlich auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in das entgegenkommende Fahrzeug eines 33-jährigen Mannes. In diesem Fahrzeug saß zudem noch eine 31 Jahre alte Beifahrerin.