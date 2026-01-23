Vorteilswelt
Ein Verletzter

Autofahrer war abgelenkt: Frontalcrash

Vorarlberg
23.01.2026 11:30
In der Nähe der Messe krachte es.
In der Nähe der Messe krachte es.(Bild: Stadt Dornbirn)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Dornbirn (Vorarlberg) kam es am Donnerstagabend zu einer Kollision zweier Autos: Der Unfallverursacher war abgelenkt und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort näherte sich ein anderes Auto.  

0 Kommentare

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr lenkte ein 31-jähriger Mann seinen Pkw von der Autobahnabfahrt Dornbirn Süd auf der Landesstraße L39 in Richtung Messegelände. Eigenen Angaben zufolge geriet der Lenker aufgrund von Ablenkung plötzlich auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in das entgegenkommende Fahrzeug eines 33-jährigen Mannes. In diesem Fahrzeug saß zudem noch eine 31 Jahre alte Beifahrerin.

Der 31-Jährige klagte nach dem Crash  über Schmerzen im Bereich des linken Unterarms, die anderen beiden Beteiligten überstanden den Unfall glücklicherweise unbeschadet. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt und mussten vom ÖAMTC abgeschleppt werden. Wie die Polizei berichtet, war bei keinem der Fahrer Alkohol im Spiel. 

