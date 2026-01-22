Teurer Faustschlag nach Sticheleien im Zug

„Ich wollte nach der Arbeit einfach nur nach Hause fahren. Aber da kam dann dieser Mann, setzte sich neben mich und provozierte mich aufs Übelste“, sagt der Angeklagte aus. „Zuerst sprach er blöd über meine Kleidung, dann stichelte er über meine Herkunft und meine Familie. Und am Ende stellte er sich hin und machte eine Kotzgeste, indem er sich den Finger in den Hals steckte.“ Da habe er nicht länger an sich halten können und dem Provokateur einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Worauf das Opfer gemeint habe: „Boah, jetzt mache ich Schmerzengeld geltend!“