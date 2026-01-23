Gesundheit zählt im Leben am allermeisten

Die vierten „Vital Tage“ locken Besucher noch bis Samstag ins Einkaufscenter Atrio in Villach. „Das Interesse der Aussteller ist sprunghaft angestiegen; mit vier haben wir begonnen, heuer haben wir 21“, so Atrio-Boss Richard Oswald. Das Angebot dreht sich rund um die Themen Vitalität, Gesundheit und Wohlbefinden – denn das zählt im Leben.