Samstag im Atrio:

Gesundheit zählt im Leben am allermeisten

Kärnten
23.01.2026 22:00
Mittels Kopfhörern werden im Atrio-Center kostenlos Hörtests vorgenommen. Interessierte Gäste im ...
Mittels Kopfhörern werden im Atrio-Center kostenlos Hörtests vorgenommen. Interessierte Gäste im „Vital Dorf“.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Die „Vital Tage“ im Einkaufszentrum Atrio werden sehr gut angenommen. Heuer gibt es 21 Aussteller. Viele Angebote wie Hör- und Sehtests sind für Kunden auch am Samstag kostenlos!

0 Kommentare

Die vierten „Vital Tage“ locken Besucher noch bis Samstag ins Einkaufscenter Atrio in Villach. „Das Interesse der Aussteller ist sprunghaft angestiegen; mit vier haben wir begonnen, heuer haben wir 21“, so Atrio-Boss Richard Oswald. Das Angebot dreht sich rund um die Themen Vitalität, Gesundheit und Wohlbefinden – denn das zählt im Leben.

Blut spenden ist wichtig. Der Rotkreuz-Stand ist gut besucht.
Blut spenden ist wichtig. Der Rotkreuz-Stand ist gut besucht.(Bild: Christian Tragner)
Beim „Vital Dorf“ in Villach machen 21 Aussteller mit.
Beim „Vital Dorf“ in Villach machen 21 Aussteller mit.(Bild: Christian Tragner)
Naturseifen und gesunde Öle steigern das Wohlbefinden.
Naturseifen und gesunde Öle steigern das Wohlbefinden.(Bild: Christian Tragner)

Es gibt Naturseifen, Kräuter, Öle oder gesunde Snacks. Viele Aussteller bieten einen kostenlosen Service an: See- und Hörtests sind gratis, auch die Knochendichte wird gemessen. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Knochengesundheit, um Osteoporose frühzeitig zu erkennen.

„Aber auch Fußmessungen sind bei uns kostenlos. Einlagen helfen etwa bei der Stabilität, geben also Halt. Blutspenden ist natürlich ebenfalls möglich in unserem kleinen ,Vital Dorf’, das mitten im Atrio entstanden ist“, sagt Marketing-Lady Nicole Sandrieser.

Kerstin Oliva sorgt für eine perfekte Moderation. Natürlich sieht man viele ältere Menschen als aufmerksame Besucher. „Gesund zu sein zählt. Wir freuen uns schon auf die fünfte Auflage der ,Vital Tage’“, schaut Oswald voraus.

Kärnten

