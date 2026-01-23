Gesundheit zählt im Leben am allermeisten

Die „Vital Tage“ im Einkaufszentrum Atrio werden sehr gut angenommen. Heuer gibt es 21 Aussteller. Viele Angebote wie Hör- und Sehtests sind für Kunden auch am Samstag kostenlos!
Die vierten „Vital Tage“ locken Besucher noch bis Samstag ins Einkaufscenter Atrio in Villach. „Das Interesse der Aussteller ist sprunghaft angestiegen; mit vier haben wir begonnen, heuer haben wir 21“, so Atrio-Boss Richard Oswald. Das Angebot dreht sich rund um die Themen Vitalität, Gesundheit und Wohlbefinden – denn das zählt im Leben.
Es gibt Naturseifen, Kräuter, Öle oder gesunde Snacks. Viele Aussteller bieten einen kostenlosen Service an: See- und Hörtests sind gratis, auch die Knochendichte wird gemessen. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Knochengesundheit, um Osteoporose frühzeitig zu erkennen.
„Aber auch Fußmessungen sind bei uns kostenlos. Einlagen helfen etwa bei der Stabilität, geben also Halt. Blutspenden ist natürlich ebenfalls möglich in unserem kleinen ,Vital Dorf’, das mitten im Atrio entstanden ist“, sagt Marketing-Lady Nicole Sandrieser.
Kerstin Oliva sorgt für eine perfekte Moderation. Natürlich sieht man viele ältere Menschen als aufmerksame Besucher. „Gesund zu sein zählt. Wir freuen uns schon auf die fünfte Auflage der ,Vital Tage’“, schaut Oswald voraus.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.