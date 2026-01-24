Petition für freien Zugang zu unseren Sporthallen

„Sesam, öffne dich!“ Geht es nach der Vision von Christopher Pinter, soll mehr Bewegung in das Alltagsleben der Österreicher kommen. In den vergangenen 25 Jahren ist laut UNICEF-Ernährungsbericht extremes Übergewicht bei den Fünf- bis 19-Jährigen weltweit von drei auf mehr als neun Prozent angewachsen. Hierzulande lag der Adipositas-Anteil bei den Kindern im Jahr 2000 bei sechs Prozent und hat sich mittlerweile nahezu verdoppelt.