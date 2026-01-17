Kiewer Nachrichtenportal empfiehlt Sex gegen Kälte

So soll die Bevölkerung etwa auf Umarmungen, Kuscheln und Sex setzen, aber „nicht vollständig entkleidet“. „Das ist ein gutes Anti-Stress-Mittel: Umarmungen und Sex senken den Stresspegel“, zitiert das Nachrichtenportal eine Ärztin. In den Wohnungen und Häusern könnte ein Zelt aufgestellt oder eine Höhle gebaut werden, gepolstert mit Decken oder Pelzmänteln. Darin könne es fünf bis sieben Grad wärmer sein als außen, heißt es. Im Auto soll hingegen keinesfalls geschlafen werden.