Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrjährige Haftstrafe

Wirtin schuldig, ihr Gasthaus angezündet zu haben

Oberösterreich
23.01.2026 12:14
Die 40-Jährige am Landesgericht Linz
Die 40-Jährige am Landesgericht Linz(Bild: Markus Schütz)
Porträt von Markus Schütz
Porträt von Constantin Handl
Von Markus Schütz und Constantin Handl

Lange hatte es gedauert, doch nun wurde im Fall jener Wirtin, die 2024 ihr Wirtshaus angezündet haben soll, ein Urteil gefällt. Die 40-Jährige wurde zu drei Jahren Haft – davon zwei bedingt – verurteilt (nicht rechtskräftig). Außerdem muss sie die Kosten für den Feuerwehreinsatz übernehmen.

0 Kommentare

Der 40-jährigen Beschuldigten wurde vorgeworfen, in der Nacht vom 9. auf 10. September 2024 in ihrem Gasthaus in Schönau im Mühlkreis ein Feuer gelegt zu haben. Sie habe laut Anklage zwischen der Küche und der Gaststube brennbare Materialien wie Matratzen, Toilettenpapier und Müllreste abgelegt und angezündet.

17 Asylwerber im Haus
Das Gebäude geriet dadurch in Vollbrand und musste von den alarmierten Feuerwehrkräften gelöscht werden. Besonders heikel: Im Gasthaus waren zu dem Zeitpunkt 17 Asylwerber untergebracht, die aber zum Glück unbeschadet davonkamen.

Lesen Sie auch:
210 Feuerwehrleute konnten das Gebäude nicht retten, es brannte vollständig aus.
17 Asylwerber im Haus
Wirtin soll ihr eigenes Gasthaus abgefackelt haben
01.10.2025
Ex-Wirtin vor Gericht
Nur Mäuse waren Zeugen bei Asylheim-Brandlegung
03.10.2025

Feuerwehreinsatz zahlen
Nach mehreren Verhandlungstagen wurde schließlich das Urteil gefällt: drei Jahre Haft, eines davon unbedingt. Außerdem muss die nicht geständige Wirtin der Gemeinde 42.000 Euro für den Feuerwehreinsatz zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
UrteilAsylwerber
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
126.584 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
116.575 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.795 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Untergetauchter Wirt!
Sternekoch wird von Bürgermeister „abgewatscht“
Mehrjährige Haftstrafe
Wirtin schuldig, ihr Gasthaus angezündet zu haben
Wer wird es?
Treffen mit dem Opernball-Stargast 2026 gewinnen!
Der totale Renner
Dialekt-Lehrbuch: „A Fetz’n is kaa Wöötuntergong“
Buchhaltung, Einkauf
Aldi Süd streicht Hunderte Stellen in Zentrale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf