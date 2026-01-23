Auch das noch! Glasners Torjäger kurz vor Wechsel

„Wenn dir dein Herz zweimal in einem Jahr herausgerissen wird, zuerst mit Eze, einen Tag vor einem Spiel im Sommer, und mit deinem Kapitän einen Tag vor einem Spiel – das kann ich nicht verstehen.“ Glasner spielte dabei auf den Wechsel von Eberechi Eze im August 2025 zu Arsenal an. Er sei seit über 30 Jahren im Fußball aktiv, so etwas habe er noch nie erlebt.