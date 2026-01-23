Vorteilswelt
Kommt nun BVB-Kicker?

Auch das noch! Glasners Torjäger kurz vor Wechsel

Premier League
23.01.2026 08:13
Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auch das noch! Nach Abwehrchef Marc Guehi, der vor wenigen Tagen zu Manchester City gewechselt war, könnte Oliver Glasner nun auch seinen Torjäger Jean-Philippe Mateta verlieren. Mit Maximilian Beier von Borussia Dortmund hat Premier-League-Klub Crystal Palace bereits einen möglichen Nachfolger ins Visier genommen.

0 Kommentare

Wie Sky Sports UK und Transferexperte Fabrizio Romano berichten, befindet sich Jean-Philippe Mateta in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Juventus Turin. Auch Ligarivale Aston Villa soll noch im Rennen um den 28-Jährigen sein. Ein Winter-Abgang seines Stürmer-Stars wäre der nächste herbe Rückschlag für Oliver Glasner.

Jean-Philippe Mateta (li.)
Jean-Philippe Mateta (li.)(Bild: AP/Owen Humphreys)

Nun rückt Dortmund-Stürmer Maximilian Beier in den Fokus der „Eagles“. Der Glasner-Klub soll offenbar bereit sein, für den 23-Jährigen richtig tief in die Tasche zu greifen. Es ist die Rede von einem Angebot in der Höhe von 60 Millionen Euro.

Maximilian Beier
Maximilian Beier(Bild: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

Wutrede nach Niederlage
Glasner hatte nach der 1:2-Niederlage in Sunderland zuletzt gemeint, die Mannschaft sei vom Vorstand im Stich gelassen worden. Auslöser war der bevorstehende Transfer von Marc Guehi zu Manchester City, dieser hatte gegen Sunderland bereits gefehlt. „Unseren Kapitän einen Tag vor einem Spiel zu verkaufen, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis“, hatte der Coach unter anderem gesagt.

Lesen Sie auch:
Marc Guehi
Grund für Wirbel
Fix: Glasner verliert seinen Kapitän an ManCity
19.01.2026
Nach Wutrede
Krisengipfel entscheidet über Zukunft von Glasner
18.01.2026

„Wenn dir dein Herz zweimal in einem Jahr herausgerissen wird, zuerst mit Eze, einen Tag vor einem Spiel im Sommer, und mit deinem Kapitän einen Tag vor einem Spiel – das kann ich nicht verstehen.“ Glasner spielte dabei auf den Wechsel von Eberechi Eze im August 2025 zu Arsenal an. Er sei seit über 30 Jahren im Fußball aktiv, so etwas habe er noch nie erlebt.

Glasner hatte Crystal Palace im Februar 2024 übernommen und 2025 die größten Erfolge in der Vereinsgeschichte gefeiert – nach dem Gewinn des FA Cups gab’s noch den Triumph im Spiel um den Community Shield, den englischen Supercup. Folgt nun der nächste Transfer-Schock für den österreichischen Erfolgstrainer?

