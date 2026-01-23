Das ist Lewis Hamiltons neuer Schicksals-Wagen

Denn für den Briten – immerhin siebenfacher Formel-1-Weltmeister – ist es ein Schicksalsjahr. Nach Ende der vergangenen Saison war ihm die Ratlosigkeit und Frustration ins Gesicht geschrieben. Wenn es auch mit dem neuen Auto nicht besser wird, dürfte man bei Ferrari einen Schlussstrich unter das Projekt ziehen – und Hamilton möglicherweise einen unter seine ansonsten so erfolgreiche Karriere.