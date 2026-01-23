Das ist Lewis Hamiltons neuer Schicksals-Wagen

Ob dieses Auto die Liebe zwischen Ferrari und Lewis Hamilton neu entfachen kann? Die Scuderia hat am Freitag den Boliden für die neue Saison vorgestellt. Er soll und wird das sportliche Schicksal des Briten mitentscheiden.
Die Farbwahl bei Ferrari ist dabei natürlich nicht überraschend. Alles andere als ein rotes Design wäre beim Traditions-Rennstall ein regelrechter Skandal. Für einen solchen sorgte man am Freitag nicht – in Maranello enthüllte man eine neue „rote Göttin“. Die allerdings auch mit auffälligen weißen Elementen überzeugen kann.
Hier der neue SF-26:
So sehr die Tradition bei den Italienern auch hochgehalten wird, ist es in diesem Jahr doch Zeit für einen Neuanfang. Denn in der vergangenen Saison ist für die Scuderia nämlich nicht viel nach Plan gelaufen.
Aus dem Titelkampf musste man sich früh verabschieden – dem Hype um die Verpflichtung von Hamilton wich schon bald Ernüchterung und schließlich Frust.
Hier die Präsentation im Video:
Leclerc soll siegen, Hamilton funktioniert
2026 will man wieder Erfolge einfahren. Sowohl Charles Leclerc, der im vergangenen Jahr aus den vorhandenen Mitteln häufig ohnehin das Maximum herausholte und in diesem Jahr um Siege mitfahren soll – als auch Routinier Hamilton.
Denn für den Briten – immerhin siebenfacher Formel-1-Weltmeister – ist es ein Schicksalsjahr. Nach Ende der vergangenen Saison war ihm die Ratlosigkeit und Frustration ins Gesicht geschrieben. Wenn es auch mit dem neuen Auto nicht besser wird, dürfte man bei Ferrari einen Schlussstrich unter das Projekt ziehen – und Hamilton möglicherweise einen unter seine ansonsten so erfolgreiche Karriere.
Regelrevolution
Und noch etwas ist zu beachten: 2026 erlebt die Formel 1 die größte Regelrevolution seit mehr als zehn Jahren. Die Autos werden unter anderem kürzer und schmäler, sie werden auch von neuen Motoren angetrieben. Am 8. März startet in Australien die neue Saison.
