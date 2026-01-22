Wechsel offiziell: ÖFB-Kicker als „Soforthilfe“

Mit dem italienischen Erstligisten Bologna schaffte es Posch 2024 in die Champions League, im Frühjahr 2025 war er aber bereits an den Ligarivalen Atalanta Bergamo verliehen. Kurz vor Transferschluss Anfang September folgte ein weiterer leihweiser Wechsel samt an Bedingungen geknüpfter Kaufverpflichtung zu Como. Beim ambitionierten Klub von Trainer Cesc Fabregas kam er im Herbst allerdings nur als Ergänzungsspieler zum Einsatz. Der Rechtsverteidiger stand in drei Ligaspielen in der Startformation, in einem einzigen spielte er durch.