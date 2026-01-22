Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutschland-Rückkehr

Wechsel offiziell: ÖFB-Kicker als „Soforthilfe“

Deutsche Bundesliga
22.01.2026 11:28
Stefan Posch (re.) wechselt nach Mainz.
Stefan Posch (re.) wechselt nach Mainz.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Transfer von Stefan Posch zum FSV Mainz ist perfekt. „Er hat seine Qualität sowohl in der Bundesliga als auch auf internationaler Bühne bereits nachgewiesen und ist mit seinen Eigenschaften exakt die Soforthilfe für die Defensive, die wir für die Rückrunde gesucht haben“, sagte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert. 

0 Kommentare

Der 28-jährige Verteidiger wurde vom deutschen Bundesligisten bis Saisonende ausgeliehen. Laut Sky besitzen die abstiegsgefährdeten Mainzer keine Kaufoption für Posch, der beim FC Bologna unter Vertrag steht, zuletzt aber auf Leihbasis für den Ligarivalen Como 1907 spielte. Für den Abwehrspieler ist es eine Rückkehr nach Deutschland, er bestritt von 2015 bis 2022 126 Pflichtspiele für TSG Hoffenheim.

Mit dem italienischen Erstligisten Bologna schaffte es Posch 2024 in die Champions League, im Frühjahr 2025 war er aber bereits an den Ligarivalen Atalanta Bergamo verliehen. Kurz vor Transferschluss Anfang September folgte ein weiterer leihweiser Wechsel samt an Bedingungen geknüpfter Kaufverpflichtung zu Como. Beim ambitionierten Klub von Trainer Cesc Fabregas kam er im Herbst allerdings nur als Ergänzungsspieler zum Einsatz. Der Rechtsverteidiger stand in drei Ligaspielen in der Startformation, in einem einzigen spielte er durch.

Spielpraxis für die WM
Nun soll der 49-fache Internationale im Hinblick auf die WM im Sommer in Nordamerika mehr Einsatzzeit bekommen. In Mainz trifft Posch auf seine Landsleute Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
133.817 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
118.115 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
117.397 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Deutschland-Rückkehr
Wechsel offiziell: ÖFB-Kicker als „Soforthilfe“
Neuer Klub für Posch
Perfekt! ÖFB-Kicker kehrt nach Deutschland zurück
Seit 2014 im Verein
ÖFB-Routinier verlängert Vertrag bei Union Berlin
Im Talk bei DFB-Ikone
Polster: „Wäre fast in Japan und Bayern gelandet“
2:0-Führung verspielt
Gregoritsch nach Remis: „War richtig dumm von mir“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf