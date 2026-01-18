Krisengipfel entscheidet über Zukunft von Glasner

Glasner hatte nach der 1:2-Niederlage in Sunderland gemeint, die Mannschaft sei vom Vorstand im Stich gelassen worden. Auslöser war der bevorstehende Transfer von Marc Guehi zu Manchester City, dieser hatte gegen Sunderland bereits gefehlt. „Unseren Kapitän einen Tag vor einem Spiel zu verkaufen, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis“, hatte der Coach unter anderem gesagt: „Wenn dir dein Herz zweimal in einem Jahr herausgerissen wird, zuerst mit Eze, einen Tag vor einem Spiel im Sommer, und mit deinem Kapitän einen Tag vor einem Spiel – das kann ich nicht verstehen.“