Fix: Glasner verliert seinen Kapitän an ManCity

Jetzt ist es fix! Manchester City hat den englischen Teamspieler Marc Guehi von Ligakonkurrent Crystal Palace verpflichtet. Der Innenverteidiger, dessen Abgang schon am Wochenende durch Palace-Coach Oliver Glasner verkündet worden war, erhielt beim Tabellenzweiten der Premier League einen Vertrag über fünfeinhalb Jahre.
Das teilte City am Montag mit. Laut Medien zahlen die „Citizens“ für Guehi, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag bei den Londonern hatte, 20 Mio. Pfund (23 Mio. Euro).
Der Verkauf des 25-Jährigen hatte am Samstag bei Glasner zu einer heftigen Reaktion geführt. Nach der 1:2-Niederlage in Sunderland hatte der Oberösterreicher gemeint, die Palace-Clubspitze hätte seine Mannschaft und ihn im Stich gelassen, da ihnen ein Tag vor einem Ligaspiel der Kapitän abhanden gekommen sei.
Glasner-Kritik
Glasner, der spätestens im Sommer die Londoner verlässt, hatte immer wieder seine wichtigsten Spieler durch Transfers verloren und dafür kaum adäquaten Ersatz erhalten. Für City ist Guehi im Wintertransferfenster nach der Verpflichtung von Antoine Semenyo der zweite Neuzugang.
