Fix: Glasner verliert seinen Kapitän an ManCity

Der Verkauf des 25-Jährigen hatte am Samstag bei Glasner zu einer heftigen Reaktion geführt. Nach der 1:2-Niederlage in Sunderland hatte der Oberösterreicher gemeint, die Palace-Clubspitze hätte seine Mannschaft und ihn im Stich gelassen, da ihnen ein Tag vor einem Ligaspiel der Kapitän abhanden gekommen sei.