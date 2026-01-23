Bewaffneter Raubüberfall auf Wettlokal in Salzburg

Die Polizei in Salzburg sucht derzeit nach einem Räuber, der Donnerstagabend in ein Wettlokal in der Stadt Salzburg stürmte. Der Unbekannte habe laut Angaben der Beamten eine Angestellte mit einer Waffe bedroht und ist seither flüchtig.
In der Stadt Salzburg kam es am späten Donnerstagabend zu einem bewaffneten Raubüberfall. Wie die Polizei gegenüber der „Krone“ bestätigte, hat der bislang unbekannte, männliche Täter gegen 22 Uhr eine Angestellte eines Wettlokals in der Sterneckstraße in Salzburg-Schallmoos mit einer Schusswaffe bedroht.
Zu Verletzten soll es nicht gekommen sein. Wie viel Bargeld der Flüchtige erbeuten konnte, ist bislang unklar. Laut Angaben der Polizei war der Bewaffnete dunkel gekleidet und hat blaue Augen. Die Fahnung läuft.
