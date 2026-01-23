Bewaffneter Raubüberfall auf Wettlokal in Salzburg

In der Stadt Salzburg kam es am späten Donnerstagabend zu einem bewaffneten Raubüberfall. Wie die Polizei gegenüber der „Krone“ bestätigte, hat der bislang unbekannte, männliche Täter gegen 22 Uhr eine Angestellte eines Wettlokals in der Sterneckstraße in Salzburg-Schallmoos mit einer Schusswaffe bedroht.