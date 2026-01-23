EVN-Strompreise sinken: Bürger sparen bares Geld

Die gute Nachricht für das Haushaltsbudget: Nach langen Diskussionen und einer ersten Preissenkung Anfang Jänner wird der niederösterreichische Energiekonzern EVN den Stromtarif weiter nach unten drücken. Der neue Preis soll ab 1. April gelten. Kunden ersparen sich damit pro Jahr im Durchschnitt 190 Euro.
War es die wirtschaftliche Entwicklung, eine Änderung am Energiemarkt oder doch auch die „Bitten und Vorgaben“ der Politik? Am Ende ist das egal: Was fix ist, dass Niederösterreicher künftig bares Geld sparen werden. Denn der größte Anbieter im Bundesland, die börsennotierte EVN, senkt den Stromtarif.
Durchschnittlich 10 Cent netto pro Kilowattstunde
Ab 1. April bietet die EVN KG einen Tarif für alle Haushaltskunden im Versorgungsgebiet der Netz NÖ in Höhe von durchschnittlich 10 Cent netto pro Kilowattstunde an. „Der neue Preis gilt für alle Bestands- und Neukunden und enthält einen Rabatt für den Umstieg oder Neuabschluss“, heißt es seitens der EVN.
Möglich machen den neuen Preis laut EVN-Vorstand Stefan Stallinger „der seit Jahresanfang festgelegte günstigere Sonnenfenster-Arbeitspreis, die Rekordinvestitionen der vergangenen Jahre, die umfassende Automatisierung, das bereits abgeschlossene Rollout der Smart-Meter sowie die kundenfreundlichen Regelungen des neuen Strommarktgesetzes.“
Polit-Debatte um Verbilligung
Zuletzt hatten sich ja alle im Landtag vertretenen Parteien für eine Senkung der Energierechnung ausgesprochen. Nach einer Aufforderung von Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) kam es zu einer kuriosen Debatte über Tarifwechsel. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), SPÖ-Landesrat Sven Hergovich und Vertreter der FPÖ machten die Energiepreise in der Vergangenheit immer wieder zum Thema.
Wind in die Debatte brachte auch der Anbieter „Verbund“: Rund um die Klausur der Bundesregierung in Mauerbach (NÖ) kündigte man eine Preisreduktion für Stromkunden an. Die (geplanten) Senkungen von Verbund und EVN setzen nun natürlich die anderen Anbieter in Niederösterreich unter Zugzwang ...
Weitere Informationen und Reaktionen aus der Politik demnächst hier.
