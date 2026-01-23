EVN-Strompreise sinken: Bürger sparen bares Geld

Polit-Debatte um Verbilligung

Zuletzt hatten sich ja alle im Landtag vertretenen Parteien für eine Senkung der Energierechnung ausgesprochen. Nach einer Aufforderung von Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) kam es zu einer kuriosen Debatte über Tarifwechsel. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), SPÖ-Landesrat Sven Hergovich und Vertreter der FPÖ machten die Energiepreise in der Vergangenheit immer wieder zum Thema.