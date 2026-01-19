Landesvize fordert: „Runter mit dem Strompreis!“

SPÖ-Hergovich: „Wir sehen uns bestätigt“

Kommt Pernkopfs Forderung in der Landesregierung zur Debatte, läuft er offene Türen ein. Denn SPÖ-Landesrat Sven Hergovich mahnt schon lange niedrigere Energiepreise ein. Er sieht sich durch die Pernkopf-Forderung bestätigt: „Die SPÖ fordert seit bald drei Jahren eine Stromkostensenkung.“ Und auch Dieter Dorner, der Energiesprecher der Freiheitlichen, kritisiert immer wieder die hohen Kosten. Allerdings muss die endgültige Entscheidung zur (weiteren) Senkung der Energiepreise in den Konzernzentralen der Anbieter fallen.