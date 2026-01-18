Energie-Preise: „Jetzt die Netzkosten senken“

SPÖ setzt auf Speichertechnik

SPÖ-NÖ-Chef Sven Hergovich fordert immer wieder ein rasches Senken der Energiekosten. Ein Teil der Strategie: „Unser Bundesland produziert dank Wind- und Solarkraft viel sauberen Strom. In Zukunft soll es noch mehr werden. Gerade im Sommer kommt es aufgrund der vielen PV-Anlagen zu Strom-Tiefstpreisen. Pumpspeicherkraftwerke im Westen nutzen das und verkaufen den Strom dann teuer am Abend. Mit einem Energiespeicher-Cluster in NÖ wollen wir Strom dezentral und regional speichern, erklärt Pressesprecher Daniel Steinlechner. Förderungen sollen laut Sozialdemokraten stärker in Speicherlösungen am Haus fließen statt einseitig in neue PV-Anlagen. Das entlaste das Netz, senke die Kosten, erhöhe die Versorgungssicherheit.