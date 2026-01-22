Obmann: „Verstehe Urteil und Rechtsansicht nicht“

Ein zweites Problem hat der Obmann damit, dass der Wirtschaftsbund vor Gericht nicht als Teil der ÖVP betrachtet, sondern wie ein externer Verein behandelt wurde. „Man negiert hier aus dem historischen Kontext heraus, dass die ÖVP aus den Bünden hervorgegangen ist. Das heißt, der Wirtschaftsbund ist Teil der ÖVP. Er ist eben kein außenstehender Verein, für den man beispielsweise die Zuwendungsabgabe oder Ähnliches erfunden hat“, verdeutlicht Tittler.

Sein Vorwurf sei also der, dass man dem Wirtschaftsbund unterstelle, dass es sich um einen externen Dritten handelt. „Hätte man sich mit dem historischen Kontext ausreichend beschäftigt, hätte man gesehen, dass es bis vor einigen Jahrzehnten gar nicht möglich war, ÖVP-Mitglied zu sein, sondern nur bei einem ihrer Bünde. So ist die ÖVP im historischen Kontext gewachsen.“