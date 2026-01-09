Winterwanderung im Verwall

K. k. Oberingenieur Carl Wagner (1850 – 1933) ist Namensgeber der Hütte. Er fungierte als stellvertretender Bauleiter des Arlberg-Tunnels und übernahm im Jahr 1883 die Hauptleitung des Tunnelbaus. Wagner galt als einer der kenntnisreichsten Fachleute des Eisenbahnbaues in der Monarchie. Er gründete und leitete auch die Freiwillige Feuerwehr St. Anton am Arlberg und wurde schließlich am 15. Juni 1884 wegen seiner ehrenvollen Verdienste für die Gemeinde zum Ehrenbürger ernannt. Die für den Tunnelbau benötigten Ventilatoren wurden durch Wasserkraft betrieben. Dafür wurden im Jahr 1880 im Verwall am sogenannten Ochsengampen an der Rosanna eine Wasserfassung sowie ein Wärterhaus samt Nebengebäuden errichtet. Damit war der Grundstein für die spätere Wagner Hütte gelegt. Nach dem Bau der Eisenbahn wurden die Gebäude Carl Wagner zum Dank überlassen und dieser hat das Wärterhaus zu einer Jagdhütte umgestalten lassen. Diese wurde später in ein Gasthaus umgewandelt und nach mehreren Besitzerwechseln erwarben die Gemeinde St. Anton und der Tourismusverband die Hütte im Herbst 2017 und investierten über drei Millionen Euro in die Sanierung und Erneuerung des Betriebs. Aktuell verfügt die Wagner Hütte über 70 Sitzplätze (innen und außen) und einen Seminarraum. Historische „Schätze“ sind Originalurkunden und die Lebensgeschichte des Namensgebers, die in den Räumen ausgestellt sind, sowie die „Lorenza Stube“, angekauft von einem St. Jakober Bauernhof. Eine kulinarische Hommage würdigt die frühere Besitzerin Paula Fahrner: „Paulas Apfelkuchen“ (das Originalrezept) steht immer noch auf der Speisekarte.