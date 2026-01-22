Todesfall in ICE-Haft: Kubaner wurde erstickt!

Krasser Widerspruch zu ICE-Angaben

Die nun vorliegenden rechtsmedizinischen Ergebnisse stehen im Widerspruch zu Aussagen von ICE, wonach der 55-Jährige durch Suizid gestorben sein soll. So hatte Tricia McLaughlin, die stellvertretende Ministerin im US-Heimatschutzministerium, in einer Stellungnahme erklärt, der Mann habe versucht, sich das Leben zu nehmen, und die Wachbeamten hätten versucht, ihn zu retten. Der Kubaner habe Widerstand geleistet und während des Gerangels aufgehört zu atmen und das Bewusstsein verloren, so McLaughlin laut „Washington Post“ und dem Lokalsender CBS Austin.