Mit Blattgold

Das ist Wiens teuerstes Schnitzel um 395 Euro

Wien
22.01.2026 11:36
Das Luxus-Schnitzel mit Kaviar und eigens entwickeltem Zitronenparfüm.
Das Luxus-Schnitzel mit Kaviar und eigens entwickeltem Zitronenparfüm.(Bild: Spelunke)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Die Zeiten, in denen man im Rahmen eines Mittagsmenüs 9,90 Euro für ein Schnitzel bezahlte, sind schon lange vorbei. 395 Euro ist aber doch ein mehr als stolzer Preis. In der Spelunke wird es dennoch serviert. Aber warum ist es gar so teuer?

Die Energie-Jahresabrechnung treibt zahlreichen Wienern alleine beim Gedanken daran die Schweißperlen ins Gesicht, an den Wocheneinkauf noch gar nicht zu denken. Ein Restaurantbesuch ist für viele bereits zum Luxus geworden. Zahlreiche Gastronomen beklagen verändertes Konsumverhalten.

Dekadenz auf dem Teller
Die Spelunke im 2. Bezirk setzt mit ihrem neuen Kaiser Franz Schnitzel dennoch auf Dekadenz. 395 Euro kostet das „fein marmorierte Wagyu-Filet, das nach klassischer Wiener Technik paniert und in goldbrauner Perfektion ausgebacken wird. Zart, saftig und von außergewöhnlicher Textur verbindet es traditionelle Handwerkskunst mit kompromissloser Produktqualität. Veredelt wird das Schnitzel mit 23-karätigem Blattgold sowie einem eigens entwickelten Zitronenparfüm“.

Dazu werden ganz klassisch Kartoffeln, Preiselbeeren und grüner Salat serviert. Und damit der Preis etwas „gerechtfertigt“ ist, noch 125 Gramm Royal Caviar Imperial Auslese.

Lesen Sie auch:
Im Chernomorka dreht sich alles um frischen Fisch, Austern und Meerestiere.
In in Wien
Alles neu macht der Mai: Spannende Lokale
08.05.2025
Laut, frech, urban
Die Spelunke feiert ihr großes Reopening!
04.06.2025

Kein PR-Gag
Laut Inhaber Michael Dovarecek zeige das Gericht, wie weit man ein vertrautes österreichisches Thema denken kann, ohne es zu verfremden. Und es sei auch kein PR-Gag. Wie viele sich das Luxus-Schnitzel leisten können und vor allem wollen, wird sich zeigen. Der ein oder andere Influencer wird aber nicht lange auf sich warten lassen. Und das ist sicher gewollt.

Wien
