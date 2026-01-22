Das ist Wiens teuerstes Schnitzel um 395 Euro

Kein PR-Gag

Laut Inhaber Michael Dovarecek zeige das Gericht, wie weit man ein vertrautes österreichisches Thema denken kann, ohne es zu verfremden. Und es sei auch kein PR-Gag. Wie viele sich das Luxus-Schnitzel leisten können und vor allem wollen, wird sich zeigen. Der ein oder andere Influencer wird aber nicht lange auf sich warten lassen. Und das ist sicher gewollt.