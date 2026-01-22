Umfrage zeigt: Vielfalt im Kindergarten akzeptiert

Gemeinsamer Kindergarten eine Bereicherung

Dass Vielfalt im Kindergarten zunimmt, belegen auch Zahlen von Statistik Austria: Im Kindergartenjahr 2024/25 hatte jedes dritte Kindergarten- und Hortkind eine andere Erstsprache als Deutsch, in Wien waren es knapp 60 Prozent. Für viele Befragte macht sich das vor allem durch Sprachbarrieren bemerkbar, aber auch bei Festen, in der Erziehung oder bei Essgewohnheiten. 38 Prozent sehen darin auch Konfliktpotenzial. Gleichzeitig erwartet rund ein Drittel durch den gemeinsamen Kindergartenbesuch bessere Integration, mehr gegenseitiges Verständnis und eine Bereicherung für alle.