„Da ist es sicher besser, man fährt langsamer“

Noch einmal baden zu gehen, steht nicht auf der To-do-Liste – bei der Jänner-Rallye 2024 landete das Duo mit dem Auto in einem Löschteich. „Ich bin einfach froh, dass ich damals heil aus dem Auto herausgekommen bin. Es war stockdunkel, und ich musste durch Johannes’ Tür hinaus, weil sich meine nicht öffnen ließ.“