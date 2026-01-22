Erste Bilder! Mercedes zeigt neuen Formel-1-Wagen

Mercedes hat am Donnerstag erste Bilder des neuen Formel-1-Boliden enthüllt und das Design für die neue Saison präsentiert.
Traditionell setzt man beim Rennstall auf Silber und Schwarz. Das Team selbst spricht von einer „auffälligen“ Lackierung.
„Die Formel 1 wird 2026 eine bedeutende Veränderung erleben und wir sind auf diesen Übergang vorbereitet. Das neue Reglement erfordert Innovation und absolute Konzentration in allen Performance-Bereichen“, betont Teamchef Toto Wolff. Die Veröffentlichung der ersten Bilder des W17 sei „lediglich der nächste Schritt in diesem Prozess“, so der Österreicher. „Wir werden in den kommenden Monaten weiter hart daran arbeiten!“
Regelrevolution
2026 erlebt die Formel 1 die größte Regelrevolution seit mehr als zehn Jahren. Die Autos werden unter anderem kürzer und schmäler, sie werden auch von neuen Motoren angetrieben. Am 8. März startet in Australien die neue Saison.
