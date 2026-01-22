Erste Bilder! Mercedes zeigt neuen Formel-1-Wagen

„Die Formel 1 wird 2026 eine bedeutende Veränderung erleben und wir sind auf diesen Übergang vorbereitet. Das neue Reglement erfordert Innovation und absolute Konzentration in allen Performance-Bereichen“, betont Teamchef Toto Wolff. Die Veröffentlichung der ersten Bilder des W17 sei „lediglich der nächste Schritt in diesem Prozess“, so der Österreicher. „Wir werden in den kommenden Monaten weiter hart daran arbeiten!“