WAC auf den Spuren von Beckham, Ronaldinho & Messi

Brumm! Bei einem Winter-Camp direkt neben der ehemaligen Formel-1-Strecke von Jerez bietet sich ein Cart-Rennen natürlich an. So machten die WAC-Kicker am Montag auch im Fahrzeug eine gute Figur. Den besten Eindruck beim internen Rennen (wegen Ausfalls der Zeitnehmung gab’s keine Wertung) waren Alessandro Schöpf und Markus Pink. „Es hat Spaß gemacht und es tat gut, vom Fußball wegzukommen und abzuschalten“, sagt Schöpf.