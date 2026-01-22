WAC auf den Spuren von Beckham, Ronaldinho & Messi

Im Trainingscamp in Jerez bereitet sich der Bundesliga-Achte WAC auf den Rückrundenstart vor – das erste Pflichtspiel steigt mit dem Cup-Hit gegen Salzburg schon in zehn Tagen. In Spanien wandeln Teamspieler Alessandro Schöpf in den Spuren der Superstars Beckham, Ronaldinho und Messi. Und gaben in der Motorsport-Stadt auch im Kart Vollgas.
Brumm! Bei einem Winter-Camp direkt neben der ehemaligen Formel-1-Strecke von Jerez bietet sich ein Cart-Rennen natürlich an. So machten die WAC-Kicker am Montag auch im Fahrzeug eine gute Figur. Den besten Eindruck beim internen Rennen (wegen Ausfalls der Zeitnehmung gab’s keine Wertung) waren Alessandro Schöpf und Markus Pink. „Es hat Spaß gemacht und es tat gut, vom Fußball wegzukommen und abzuschalten“, sagt Schöpf.
