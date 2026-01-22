Bierdosen-Scherz! Kult-Tennis-Ass begeistert Fans

Seinem Gegenspieler zollte das Tennis-Ass schließlich noch Respekt, stand auf und applaudierte Gea, als dieser sichtlich geknickt den Platz verließ. Auch auf den Bierdosen-Zwischenfall ging Wawrinka schließlich noch einmal ein und erklärte scherzhaft: „Ich weiß ja nicht, wo ich die Energie für das nächste Match hernehmen soll. Aber ich habe gesehen, dass heute jemand eine Bierdose auf den Platz hat fallen lassen, vielleicht ist das ja die Lösung ...“