Bei Abschiedstour:

Bierdosen-Scherz! Kult-Tennis-Ass begeistert Fans

Tennis
22.01.2026 11:04
Stan Wawrinka erlebte am Donnerstag ein emotionales Match und sorgte für eine kultige Szene.
Stan Wawrinka erlebte am Donnerstag ein emotionales Match und sorgte für eine kultige Szene.(Bild: Krone KREATIV/AP/Asanka Brendon Ratnayake, facebook.com/EurosportDE)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Die Abschiedstour von Tennis-Idol Stan Wawrinka bei den Australian Open geht weiter. In einem emotionalen Match besiegte der Schweizer Gerald-Melzer-Schützling Arthur Gea in fünf Sätzen (4:6, 6:3, 3:6,7:5, 7:6). Dabei flogen Sympathieträger Wawrinka erneut die Herzen des Publikums zu – der auch mit einer Bierdose für einen neuen kultigen Moment sorgte. 

Es sind seine letzten Australian Open – aber sie sind noch nicht vorbei! Stan Wawrinka hat sich gegen den Franzosen Gea, betreut von Österreichs Tennis-Legende Gerald Melzer, in die dritte Runde gekämpft. Dabei erhielt der Schweizer erneut viel Unterstützung aus dem Publikum – selbst die französischen Fans spendeten ihm – während einer zwischenzeitlichen Schwächephase – aufmunternden Applaus. 

Zudem sicherte sich der 40-Jährige weitere Sympathiepunkte durch eine beiläufige Szene. Denn der Schweizer schnappte sich eine Bierdose, die von den Rängen gefallen war, grinste und deutete an, einen Schluck zu machen. Die Fans reagierten begeistert auf den Scherz des Routiniers. Unter großem Applaus gab er die Dose schließlich an einen Fan zurück. 

Dankesworte an das Publikum
Anschließend kämpfte sich Wawrinka auf dem Platz zurück und rettete sich schließlich in den entscheidenden fünften Satz. Im Tiebreak behielt er die Oberhand und schaffte so den Einzug in die dritte Runde seiner letzten Australian Open.

Arthur Gea ist die bisherige Sensation des Tennisjahres 2026.
Tennis-Märchen
Mit rot-weiß-rotem Team zur Sensation des Jahres
20.01.2026

„Ich versuche den Abschied so lange wie möglich rauszuzögern“, erklärte ein emotionaler Wawrinka nach dem Spiel und bedankte sich bei den Fans: „Es war so eine schöne Energie, die ich von den Rängen gespürt habe“, so der Schweizer, der scherzend ergänzte: „Ich brauche diese extra Energie auch, nachdem ich ja leider nicht mehr der Jüngste bin.“ 

Stan Wawrinka applaudierte Arthur Gea nach dem Match.
Stan Wawrinka applaudierte Arthur Gea nach dem Match.(Bild: AP/Asanka Brendon Ratnayake)

Seinem Gegenspieler zollte das Tennis-Ass schließlich noch Respekt, stand auf und applaudierte Gea, als dieser sichtlich geknickt den Platz verließ. Auch auf den Bierdosen-Zwischenfall ging Wawrinka schließlich noch einmal ein und erklärte scherzhaft: „Ich weiß ja nicht, wo ich die Energie für das nächste Match hernehmen soll. Aber ich habe gesehen, dass heute jemand eine Bierdose auf den Platz hat fallen lassen, vielleicht ist das ja die Lösung ...“ 

Top-3

