Letzter Walzer: Weniger Vereine laden zum Ball

Städtische Bälle gut für Getränkeabsatz

Schulbälle und Großevents im städtischen Bereich, wie etwa der Wirtschaftsball in Eisenstadt oder der Garnisonsball in Güssing, seien nach wie vor ein gutes Geschäft im Getränkebereich. In den Gemeinden findet auch nicht mehr überall ein Feuerwehrball statt. Besucheranzahl und Beliebtheit hängen von mehreren Faktoren ab und sind ortsabhängig, erklärt Feuerwehr-Sprecher Günter Prünner der „Krone“: „Eine Polonaise zur Eröffnung zieht aber grundsätzlich mehr Besucher an, weil da Eltern und Freunde der Tänzer kommen.“