Ausgehen wird anders

Letzter Walzer: Weniger Vereine laden zum Ball

Burgenland
23.01.2026 11:00
Die Polonaise zur Eröffnung ist ein Besuchergarant, deshalb kommen nämlich Familien und Freunde.
Die Polonaise zur Eröffnung ist ein Besuchergarant, deshalb kommen nämlich Familien und Freunde.(Bild: Matthias Buchwald)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Die Pandemie raffte im Burgenland viele Tanzveranstaltungen dahin. Sogar den obligaten Feuerwehrball gibt es nicht mehr in jeder Land-Gemeinde.

Durchwachsen zeigt sich die diesjährige Ballsaison. Bis vor der Pandemie im Jahr 2019 schwangen die Burgenländer auf rund 340 Bällen das Tanzbein, heuer sank diese Zahl auf rund 230 Veranstaltungen. Immerhin spülen die stattfindenden Tanzfeste satte 3,5 Millionen an Wertschöpfung in die Kassen, wie man bei der Wirtschaftskammer weiß. Die indirekten Einnahmen durch Garderobe, Schuhhandel, Tanzschulen, Friseure und Kosmetik sind dabei nicht berücksichtigt, weil schwer einzuschätzen.

Bisweilen wird drei Tage davor abgesagt
Gastronomie-Sprecher Matthias Mirth zur „Krone“: „Die Besucherzahlen sind rückläufig, und es kommt immer öfter vor, dass Balltermine fixiert werden, Einladungen verschickt sind und drei Tage vorher Bälle abgesagt werden, weil es zu wenig Anmeldungen gibt.“

Schulbälle wie etwa der Maturaball der wirtschaftlichen Schulen in Oberwart sind gut besucht.
Schulbälle wie etwa der Maturaball der wirtschaftlichen Schulen in Oberwart sind gut besucht.(Bild: Christian Schulter)

Immer weniger Vereine würden in einem Ball eine interessante Einnahmemöglichkeit sehen, da Musik und Dekoration zunehmend teurer werden und vor allem im ländlichen Bereich für Veranstalter nichts oder zu wenig überbleibe. „Man weicht man auf Oktoberfeste oder Frühlingsbälle aus“, so Mirth.

Städtische Bälle gut für Getränkeabsatz
Schulbälle und Großevents im städtischen Bereich, wie etwa der Wirtschaftsball in Eisenstadt oder der Garnisonsball in Güssing, seien nach wie vor ein gutes Geschäft im Getränkebereich. In den Gemeinden findet auch nicht mehr überall ein Feuerwehrball statt. Besucheranzahl und Beliebtheit hängen von mehreren Faktoren ab und sind ortsabhängig, erklärt Feuerwehr-Sprecher Günter Prünner der „Krone“: „Eine Polonaise zur Eröffnung zieht aber grundsätzlich mehr Besucher an, weil da Eltern und Freunde der Tänzer kommen.“

