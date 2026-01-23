Letzter Walzer: Weniger Vereine laden zum Ball

Die Pandemie raffte im Burgenland viele Tanzveranstaltungen dahin. Sogar den obligaten Feuerwehrball gibt es nicht mehr in jeder Land-Gemeinde.
Durchwachsen zeigt sich die diesjährige Ballsaison. Bis vor der Pandemie im Jahr 2019 schwangen die Burgenländer auf rund 340 Bällen das Tanzbein, heuer sank diese Zahl auf rund 230 Veranstaltungen. Immerhin spülen die stattfindenden Tanzfeste satte 3,5 Millionen an Wertschöpfung in die Kassen, wie man bei der Wirtschaftskammer weiß. Die indirekten Einnahmen durch Garderobe, Schuhhandel, Tanzschulen, Friseure und Kosmetik sind dabei nicht berücksichtigt, weil schwer einzuschätzen.
Bisweilen wird drei Tage davor abgesagt
Gastronomie-Sprecher Matthias Mirth zur „Krone“: „Die Besucherzahlen sind rückläufig, und es kommt immer öfter vor, dass Balltermine fixiert werden, Einladungen verschickt sind und drei Tage vorher Bälle abgesagt werden, weil es zu wenig Anmeldungen gibt.“
Immer weniger Vereine würden in einem Ball eine interessante Einnahmemöglichkeit sehen, da Musik und Dekoration zunehmend teurer werden und vor allem im ländlichen Bereich für Veranstalter nichts oder zu wenig überbleibe. „Man weicht man auf Oktoberfeste oder Frühlingsbälle aus“, so Mirth.
Städtische Bälle gut für Getränkeabsatz
Schulbälle und Großevents im städtischen Bereich, wie etwa der Wirtschaftsball in Eisenstadt oder der Garnisonsball in Güssing, seien nach wie vor ein gutes Geschäft im Getränkebereich. In den Gemeinden findet auch nicht mehr überall ein Feuerwehrball statt. Besucheranzahl und Beliebtheit hängen von mehreren Faktoren ab und sind ortsabhängig, erklärt Feuerwehr-Sprecher Günter Prünner der „Krone“: „Eine Polonaise zur Eröffnung zieht aber grundsätzlich mehr Besucher an, weil da Eltern und Freunde der Tänzer kommen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.