Respekt, Toleranz, Spaß am „Opernball des Südens“

Der Rotary Club möchte am 26. September das Event des Jahres in Klagenfurt aufziehen – natürlich für den guten Zweck.
Der „Opernball des Südens“ steigt heuer am 26. September bei der Rotary Soirée im Konzerthaus Klagenfurt, organisiert von den Rotariern und der Caritas Kärnten. Das spektakuläre Event soll als Ball der Solidarität gelten, 1400 Tanzbegeisterte sind willkommen. Alle 19 Kärntner Rotary Clubs stehen hinter diesem Event für den guten Zweck. Der Reinerlös kommt nämlich Caritas-Projekten zugute.
Viele Rotarier in Kärnten
Rotary-Präsident Ralf Peters ist Gesamtchef aller Rotary Clubs von Wien bis Sarajewo. „In Europa gibt es 1,3 Millionen Rotarier, in Kärnten 750. Damit habt ihr 25 Prozent mehr als der Rest von Österreich.“ Sie alle stehen hinter der Soirée. Auch die Stadtrichter zu Clagenfurth, der Carinthische Sommer und Sportler sind eingebunden. Landeshauptmann Peter Kaiser ist Schirmherr der Veranstaltung.
Erster Prosecco im Koralmbahntunnel
Das Kärntner Tanzorchester Imperial wird aufspielen, auch aus Graz sind mit der Koralmbahn Gäste willkommen. „Sie werden ihren ersten Prosecco schon im Koralmbahntunnel trinken“, lächelt Organisator Berndt Triebel.
Österreichs Tanzschulen sind eingebunden
„Alle Tanzschulen Österreichs sind eingebunden“, sagt Bundessprecher Andi Wankmüller. Prominente Kärntner wie Schauspieler Jürgen Maurer, Bischof Josef Marketz und viele Wirtschaftsgrößen werden dabei sein. Auch Fürstin Anita Hohenberg, die Enkelin von Erzherzog Franz Ferdinand.
Ein besonderes Highlight soll etwa die glanzvolle Eröffnung mit einem Opernpotpourri der Künstler des Stadttheaters werden. Für das perfekte Ambiente sorgen die Werkstätten der Caritas.
„So ein Ereignis hat Kärnten noch nie erlebt“
„Der Ball soll der größte Spendenball Österreichs werden“, sagt Kärntens Caritas-Direktor Ernst Sandriesser. „Die Zahl der Obdachlosen steigt in Klagenfurt an. Im Vorjahr haben 1000 Leute Hilfe gebraucht. Im Eggerheim sind wir bei dieser Kälte ausgelastet.“ Rotary-Organisator Helge Lorenz fügt hinzu: „Respekt und Toleranz stehen für diesen außergewöhnlichen Ball. So ein gesellschaftliches Ereignis hat Kärnten noch nie erlebt!“
Ball des Respekts und der Toleranz
Eine Karte kostet übrigens 55 Euro.
