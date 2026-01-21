Respekt, Toleranz, Spaß am „Opernball des Südens“

Viele Rotarier in Kärnten

Rotary-Präsident Ralf Peters ist Gesamtchef aller Rotary Clubs von Wien bis Sarajewo. „In Europa gibt es 1,3 Millionen Rotarier, in Kärnten 750. Damit habt ihr 25 Prozent mehr als der Rest von Österreich.“ Sie alle stehen hinter der Soirée. Auch die Stadtrichter zu Clagenfurth, der Carinthische Sommer und Sportler sind eingebunden. Landeshauptmann Peter Kaiser ist Schirmherr der Veranstaltung.