Hunde geerbt und gegen Letzten Willen abgegeben

Das Erbe angenommen – aber die damit verknüpften, gehandicapten Hunde nach einiger Zeit abgegeben? Diese Causa wirft die grundsätzliche Frage auf: Wie stellt man eigentlich sicher, dass das Testament erfüllt wird?
Die Angelegenheit ereignete sich zwar über der Grenze im Burgenland, doch auch in der Steiermark kochte Empörung hoch. Weil es sich zunächst so darstellte: Eine großartige Tierfreundin, die sich mit ihrem ganzen Herzen um ihre gehandicapten Hunde im Rollstuhl kümmerte, hinterließ ihr Haus dem Verein gegen Tierfabriken, kurz VGT. Unter der Auflage, dass „der Verein meine Hunde übernimmt und sie hier in ihrem Zuhause weiterhin betreut ... bis zu ihrem Ableben“. Das Testament liegt uns vor.
