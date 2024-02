Stark! ÖSV-Youngster rast erneut aufs Podest

Eine Hand am Fixticket

Damit verbesserte er sich in der Disziplinenwertung auf Rang zwei, wo er nun mit 256 Punkte nur 29 Zähler hinter Stockinger auf Rang zwei liegt. Drei Rennen vor Saisonende hat er damit eine Hand an einem fixen Weltcupstartplatz für die kommende Saison, das es für die Top-3 der Disziplinenwertung im Europacup gibt. Viel Zeit zum Freuen bleibt dem Atomic-Piloten aber nicht: Bereits am Mittwoch geht es in die USA, wo er am Freitag und Samstag beiden Weltcup-Riesentorläufen in Aspen auf Punktejagd gehen wird.