Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Posthof Linz

„The Erlkings“: „Schubidu“ mit Schubert-Liedern

Oberösterreich
22.01.2026 16:00
„The Erlkings“ schlagen eine ungewöhnliche Brücke: klassisches Liedgut, übersetzt in packenden ...
„The Erlkings“ schlagen eine ungewöhnliche Brücke: klassisches Liedgut, übersetzt in packenden Indie-Folk(Bild: Austrian Tourist Office Peak Motion Films)
Porträt von Eva Hammer
Von Eva Hammer

Wenn Poesie auf pulsierende Rhythmen trifft, ist das Wiener Quartett „The Erlkings“ nicht weit. Das Ensemble verbindet große Lieder mit zeitgemäßem Sound und schafft Musik, die gleichermaßen berührt und überrascht. Sie groovten mit Schubert und Schumann im Linzer Posthof.

0 Kommentare

Das energiegeladene Quartett um den Bariton und Gitarristen Bryan Benner aus Amerika, mit Ivan Turkalj (Violoncello) Simon Teurezbacher (Tuba) und Thomas Toppler am Schlagzeug gab am Dienstag im Posthof ein umjubeltes Konzert mit Liedern von Schubert und Schumann.

Die Musiker sprühen vor Spiellust und Einsatzfreude. Texte von Goethe, Schiller oder Heine strahlen in klar verständlichem Englisch zu Benners großartiger Stimme, der von Popgesang bis Opernbariton die Genres beherrscht.

Zum „Jüngling am Bach“ plätschert leise ein Hauch von Samba, da und dort ein wenig Schubidu hätte Schubert wohl genauso erheitert. 

Forelle und Erlkönig
Wer wusste schon, dass das Zwischenspiel zur berühmtesten aller Forellen, noten- und rhythmusgerecht am besten zu jodeln sei? Nach kurzer Instruktion macht das Publikum lauthals mit.

Noch aus Schulzeiten kennen auch fast alle Goethes düstere Ballade „Der Erlkönig“. „The Erlkings“ halten sich auf Englisch ans Original, verpassen ihm aber ein Happy End. Das Kind ist am Ende nicht „dead“, sondern „goes to bed“, zum größten Gaudium des Publikums.

Lesen Sie auch:
Das Linzer Schlossmuseum bekommt eine Gratis-Archäologie-Schau
OÖ Landes-Kultur GmbH
„Wir sind der Speicher für künftige Generationen“
21.01.2026
Programm steht fest
Das Brucknerfest in Linz landet endlich im Heute
20.01.2026
LINZ-Buch
„Stahlstadt“ in der Zeit ihres größten Wandels
18.01.2026

Nach der Pause, inszeniert das Quartett Robert Schumanns Dichterliebe, op. 48. Der 16-teilige Liederzyklus um Liebesglück, Verzweiflung, Schmerz und Melancholie, wechselt die Szenen und Stimmungen dramatisch wie im Film.Die Instrumente interpretieren den Text und treiben die Emotionen zum Siedepunkt. Dem Sog dieser Musik kann sich keiner entziehen.

Nach knapp zwei Stunden und zwei Zugaben Ovationen im Stehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
136.833 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
121.427 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.898 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Oberösterreich
Start für Campus 42
Studium völlig ohne Vorlesungen, Lehrer und Noten
Posthof Linz
„The Erlkings“: „Schubidu“ mit Schubert-Liedern
BBRZ wird Expertis
Feuerwehrfrau hat nach Schicksalsschlag wieder Job
Energie in OÖ
Öl, Kohle und Gas haben noch immer die Nase vorne
12 Jahre Medaillen-los
Olympia-Durststrecke von Oberösterreich soll enden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf