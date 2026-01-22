„The Erlkings“: „Schubidu“ mit Schubert-Liedern

Wenn Poesie auf pulsierende Rhythmen trifft, ist das Wiener Quartett „The Erlkings“ nicht weit. Das Ensemble verbindet große Lieder mit zeitgemäßem Sound und schafft Musik, die gleichermaßen berührt und überrascht. Sie groovten mit Schubert und Schumann im Linzer Posthof.
Das energiegeladene Quartett um den Bariton und Gitarristen Bryan Benner aus Amerika, mit Ivan Turkalj (Violoncello) Simon Teurezbacher (Tuba) und Thomas Toppler am Schlagzeug gab am Dienstag im Posthof ein umjubeltes Konzert mit Liedern von Schubert und Schumann.
Die Musiker sprühen vor Spiellust und Einsatzfreude. Texte von Goethe, Schiller oder Heine strahlen in klar verständlichem Englisch zu Benners großartiger Stimme, der von Popgesang bis Opernbariton die Genres beherrscht.
Zum „Jüngling am Bach“ plätschert leise ein Hauch von Samba, da und dort ein wenig Schubidu hätte Schubert wohl genauso erheitert.
Forelle und Erlkönig
Wer wusste schon, dass das Zwischenspiel zur berühmtesten aller Forellen, noten- und rhythmusgerecht am besten zu jodeln sei? Nach kurzer Instruktion macht das Publikum lauthals mit.
Noch aus Schulzeiten kennen auch fast alle Goethes düstere Ballade „Der Erlkönig“. „The Erlkings“ halten sich auf Englisch ans Original, verpassen ihm aber ein Happy End. Das Kind ist am Ende nicht „dead“, sondern „goes to bed“, zum größten Gaudium des Publikums.
Nach der Pause, inszeniert das Quartett Robert Schumanns Dichterliebe, op. 48. Der 16-teilige Liederzyklus um Liebesglück, Verzweiflung, Schmerz und Melancholie, wechselt die Szenen und Stimmungen dramatisch wie im Film.Die Instrumente interpretieren den Text und treiben die Emotionen zum Siedepunkt. Dem Sog dieser Musik kann sich keiner entziehen.
Nach knapp zwei Stunden und zwei Zugaben Ovationen im Stehen.
