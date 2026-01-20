Das Brucknerfest in Linz landet endlich im Heute

Austrofred goes Klassik

Norbert Trawöger, künstlerischer Intendant, spannt den Bogen noch weiter. So wird bei diesem Klassikfestival, das bis 30. September anberaumt ist, Markus Poschner das Bruckner Orchester ans Meer von Debussy führen; die angesagten Jazzpianisten Brad Mehldau und Kirill Gerstein improvisieren grandios; Austrofred geht auf Tuchfühlung mit dem Atalante Quartett und Bruckner; Lars Eidinger blättert Gedichte auf; Christian Tetzlaff lässt „Unendlich Bach“ durch seine Finger und die Geige fließen. Dazu gibt es Filme in Kinos und ein Familienfest.