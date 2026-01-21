Sechs Jahre Haft für Wiener „Tschetschenen-Führer“

Auf sozialen Medien zu Gewalt aufgerufen

Am letzten Verhandlungstag fiel nun das Urteil gegen den selbst ernannten „Tschetschenen-Führer“ der Wiener Community. Der 25-Jährige soll zu der schweren Gewalttat gegen Syrer am Bahnhof-Meidling in sozialen Medien aufgerufen haben. In den Saal wird Abu Bakar D. schwer bewacht, mit Fuß- und Handfesseln gebracht. Schuldig will er aber nicht sein: „Vieles hier stimmt nicht. Ich weiß, dass ich dort nicht gekämpft habe. Ich weiß, dass ich auf der Meidlinger Hauptstraße war, aber auf der anderen Seite. Und ich weiß, dass ich niemanden dazu bestimmt habe.“