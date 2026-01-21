Große Söhne, ein Protestort & ein Freizeitparadies

Auch das Museum der Stadt Wien muss sparen. Die Subventionen gehen 2026 zurück. Im laufenden Jahr um 1,3 Million Euro auf 28,4 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Die Konsequenz sind die (vorübergehende) reduzierte Öffnung bzw. Schließung einzelner kleinerer Standorte.

So sollen neben verkürzten Saisonen in mehreren Zweigstellen ab 1. Jänner Schuberts Sterbewohnung und ab 2. März das Haydnhaus, die Johann Strauss Wohnung und der Neidhart Festsaal für zwei Jahre geschlossen bleiben. Beim Personal lässt man Kurzzeiteinstellungen auslaufen, so kaufmännische Chefin des Hauses, Christina Schwarz. Auch die Türen von Schuberts Geburtshaus bleiben zu, allerdings wegen Renovierung. Die Wiedereröffnung mit einer neuen Dauerausstellung ist für Jänner 2028 vorgesehen, wenn sich der Todestag des Komponisten zum 200. Mal jährt.