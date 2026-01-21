Ex-FPÖ-Abgeordneter wegen Fluchthilfe angeklagt

Laut Medienberichten soll Schellenbacher zunächst versucht haben, mit Marsalek verschiedene Geschäfte zu machen, darunter Investitionen in den Flughafen Bad Vöslau. Auf Bitte von Weiss soll der Ex-Abgeordnete dann den Flug nach Belarus organisiert haben und das nicht zum ersten Mal. Am Vorabend der Flucht habe Schellenbacher einen Namen und Pass eines schwedisch-russischen Mannes geschickt, heißt es. In der Früh habe er noch den echten Pass von Marsalek übermittelt. Der ehemalige Abgeordnete soll den Flug bei der Austro-Control angemeldet, „Catering und eine Präsentationsmappe“ vorbereitet haben.