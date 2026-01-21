Pensionistin ließ Hund bei brütender Hitze im Auto

„Hätten woanders einkaufen gehen können“

„Für einen Hund reichen fünf Minuten, um einen Hitzeschlag zu bekommen“, betont Staatsanwältin Kerstin Schilcher-Schmidt. „Sie wollten ihn sicher nicht vorsätzlich quälen. Aber Sie haben den einfachsten Weg gewählt. Sie hätten auch woanders einkaufen gehen können, wo Parkplätze im Schatten sind.“

Richter Hanspeter Draxler spricht die Pensionistin aber letztlich (nicht rechtskräftig) frei: „Ja, es war heiß. Und es war sicher nicht schlau, und Sie werden es künftig nicht mehr machen. Doch die Innentemperatur ist nicht objektivierbar. Und es gibt keine Beweisergebnisse, dass der Hund Qualen erlitt.“