„Auf neuem Level“ – und Topfavorit auf CL-Titel

Mbappe ebnete mit zwei Toren zur 2:0-Führung gegen seinen Ex-Klub den Weg zum Erfolg, Vinicius Junior überzeugte mit starken Szenen, einem Treffer und zwei Torvorlagen und ließ seine Kritiker verstummen. Der Brasilianer war in den vergangenen Wochen im heimischen Bernabeu-Stadion ausgepfiffen worden. „Meine Leistung bedeutet mir viel, aufgrund all dem, was zuletzt passiert ist“, sagte Vinicius.