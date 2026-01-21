„Auf neuem Level“ – und Topfavorit auf CL-Titel

Arsenal ist auf der Erfolgswelle ins Achtelfinale der Champions League gesurft und ist der Topfavorit auf den Titel. Real Madrid hat indes mit einer Galavorstellung auf die jüngsten Kritiken reagiert.
Arsenal steht als erste Mannschaft im Achtelfinale und beendet die Ligaphase nach dem siebenten Sieg im siebenten Spiel auf Rang eins oder zwei. Gabriel Jesus war beim 3:1 im Schlagerspiel in Mailand gegen Inter Mann des Abends.
„Wir haben ein neues Level erreicht, und das im San Siro gegen eine der besten Mannschaften Europas macht es zu etwas Besonderem“, erklärte Trainer Mikel Arteta.
Vinicius nach Buhrufen mit starker Leistung
Ein besonderer Abend war es auch für Alvaro Arbeloa. Der neue Trainer von Real Madrid konnte bei seinem Champions-League-Debüt den Auftritt von Kylian Mbappe und seinen Kollegen entspannt verfolgen und ein 6:1 gegen AS Monaco feiern.
Mbappe ebnete mit zwei Toren zur 2:0-Führung gegen seinen Ex-Klub den Weg zum Erfolg, Vinicius Junior überzeugte mit starken Szenen, einem Treffer und zwei Torvorlagen und ließ seine Kritiker verstummen. Der Brasilianer war in den vergangenen Wochen im heimischen Bernabeu-Stadion ausgepfiffen worden. „Meine Leistung bedeutet mir viel, aufgrund all dem, was zuletzt passiert ist“, sagte Vinicius.
