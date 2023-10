Pickerl entlarvte Gesinnung des Angeklagten

Es sind oft die kleinen Details, die entlarvend sind – wie in diesem Falle die Farbe des ersten Quadrats im rot-weiß karierten Wappen Kroatiens: Beginnt das Schachbrettmuster mit einem weißen Feld, handelt es sich um ein Symbol der Ustascha. Jener faschistischen Bewegung, die Kroatien zur Zeit Hitlers in einen Vasallenstaat der Nazis verwandelte. Die damals von den kroatischen Faschisten genutzte Fahne hat der in Salzburg lebende Kroate als Pickerl auf die Goldene Kugel am Kapitelplatz geklebt. Und das genau an jenem Tag, als der kroatische Verein Dinamo Zagreb für ein Champions League-Spiel in Salzburg gastierte. Dieses „Logo“ hatte der Dinamo-Anhänger auch auf seinem T-Shirt. Damals im Polizei-Verhör meinte er noch: „Ich habe das nicht gewusst.“