Ex-Skistar privat: „Ich musste das einfach machen“

„Dieses Gefühl kann man nicht erzwingen“

„Ich musste das einfach machen, dieses Buch gemeinsam mit Ex-Sportler und Mentalcoach Michael von Kunhardt schreiben. Ich war voll im Flow. Aber diesen Flow kann jeder erlangen, nicht nur Spitzensportler. Man wächst über sich hinaus, das Gefühl ist leicht und mühelos. Dieses Gefühl kann man aber nicht erzwingen. Mir ist bei meinen beiden WM-Goldenen in Garmisch etwas Magisches passiert. Das sind echte Glücksmomente. Man könnte es auch als Magie der Mitte beschreiben, wie ich über mein Ego hinauswachse. Im Spitzensport ist das Ego groß, aber die Initialzündung ist aus meinem tiefsten Inneren gekommen. Die Musik und das Buch haben viel mit mir gemacht“, erklärt die 44-jährige Steirerin.