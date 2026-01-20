Ex-Skistar privat: „Ich musste das einfach machen“

So privat kennt man Lizz Görgl gar nicht. Beim Besuch bei der „Krone“ in Linz ließ die 44-jährige Steirerin tief in ihr Seelenleben blicken, verriet, warum sie nun auch unter die Buchautoren gegangen ist und was das perfekte Gefühl ausmacht.
Sie wurde 2011 Doppelweltmeisterin in Abfahrt und Super-G, ist gefragte Vortragende, Sängerin und nun auch Buchautorin. Elisabeth Görgl lässt wirklich nichts aus. Vor ihrer gestrigen Buchpräsentation „Die Magie des Flows“ in Linz schaute das Multitalent einen Sprung bei der „Krone“ vorbei und erklärte die Beweggründe für ihr neues „Experiment“.
„Dieses Gefühl kann man nicht erzwingen“
„Ich musste das einfach machen, dieses Buch gemeinsam mit Ex-Sportler und Mentalcoach Michael von Kunhardt schreiben. Ich war voll im Flow. Aber diesen Flow kann jeder erlangen, nicht nur Spitzensportler. Man wächst über sich hinaus, das Gefühl ist leicht und mühelos. Dieses Gefühl kann man aber nicht erzwingen. Mir ist bei meinen beiden WM-Goldenen in Garmisch etwas Magisches passiert. Das sind echte Glücksmomente. Man könnte es auch als Magie der Mitte beschreiben, wie ich über mein Ego hinauswachse. Im Spitzensport ist das Ego groß, aber die Initialzündung ist aus meinem tiefsten Inneren gekommen. Die Musik und das Buch haben viel mit mir gemacht“, erklärt die 44-jährige Steirerin.
Görgl hat sich nach privaten Schicksalsschlägen wieder aufgerappelt. Sie hat ihre Leichtigkeit wiedergefunden und verrät in ihrem Buch, warum Glück kein Zufall ist.
