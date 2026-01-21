Vorteilswelt
Wieder freigelassen

Zwei 14-Jährige nach bewaffnetem Raub erwischt

Oberösterreich
21.01.2026 11:55
Zwei 14-Jährige beraubten einen Gleichaltrigen mit einem Messer (Symbolbild)
Zwei 14-Jährige beraubten einen Gleichaltrigen mit einem Messer (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Zwei 14-Jährige aus Linz und Wien hatten vor gut einem Monat in Linz einen Gleichaltrigen mit einem Messer beraubt. Der Dritte hatte teure Schuhe verkaufen wollen, doch statt Bargeld bekam er ein Messer an die Kehle gedrückt. Nun wurden beide Täter ausgeforscht – aber auch wieder freigelassen. 

Erst 14 Jahre alt, und schon schwer kriminell: Zwei 14-Jährige hatten am 28. Dezember in Linz einen Gleichaltrigen gegen 18 Uhr in der Hartheimstraße mit einem Messer bedroht und beraubt. Eigentlich hatte der gemeint, die beiden wollten von ihm Markenschuhe im Wert von rund 170 Euro kaufen, doch während des Gespräches wurde der 14-Jährige vom Täter plötzlich am Pullover gepackt und mit einem Messer bedroht.

Fahndung erst negativ
Nachdem die beiden die Schuhe an sich genommen hatten, flüchteten sie entlang der Resselstraße in Richtung Friedhof. Der 14-Jährige verständigte im Anschluss den Polizeinotruf. Bekannte des Opfers konnten die beiden Täter bei der Flucht sehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung war negativ verlaufen.

Beide geständig
Aufgrund intensiver Ermittlungen des Landeskriminalamtes OÖ wurden ein 14-jähriger Syrer aus Wien und ein 14-jähriger Afghane aus Linz als Tatverdächtige ausgeforscht werden. „Der eine war bereits festgenommen. Für ihn haben wir U-Haft beantragt, für den anderen eine Festnahmeanordnung erlassen“, so Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien. Beide kamen in Gewahrsam und zeigten sich umfassend geständig. 

Unter Auflagen freigelassen
Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die beiden Angeklagten aber gegen gelindere Mittel wieder auf freien Fuß entlassen – aufgrund ihres jungen Alters, ihrer Unbescholtenheit und der Geständnisse. „Gelindere Mittel bedeuten in diesem Fall Auflagen, wie etwa dass sie die Schulbildung fortsetzen, ein Gewalttraining für Jugendliche absolvieren, vorläufige Bewährungshilfe in Anspruch nehmen und ein Gelöbnis leisten müssen, sich nicht dem Strafverfahren zu entziehen“, erklärte Christina Salzborn, Vizepräsidentin des Landesgerichtes für Strafsachen in Wien. Dort werden sich die beiden Jugendlichen wegen schweren Raubes verantworten müssen, ein Termin steht noch aus. 

