Zwei 14-Jährige nach bewaffnetem Raub erwischt

Unter Auflagen freigelassen

Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die beiden Angeklagten aber gegen gelindere Mittel wieder auf freien Fuß entlassen – aufgrund ihres jungen Alters, ihrer Unbescholtenheit und der Geständnisse. „Gelindere Mittel bedeuten in diesem Fall Auflagen, wie etwa dass sie die Schulbildung fortsetzen, ein Gewalttraining für Jugendliche absolvieren, vorläufige Bewährungshilfe in Anspruch nehmen und ein Gelöbnis leisten müssen, sich nicht dem Strafverfahren zu entziehen“, erklärte Christina Salzborn, Vizepräsidentin des Landesgerichtes für Strafsachen in Wien. Dort werden sich die beiden Jugendlichen wegen schweren Raubes verantworten müssen, ein Termin steht noch aus.