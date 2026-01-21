Ticket für „Todesinsel“: „Traum geht in Erfüllung“

1907 fand das erste Motorrad-Rennen auf der Isle of Man mit nur 25 Fahrern statt, mittlerweile ist das PS-Spektakel auf der Insel in der Irischen See für Straßenfahrer trotz der vielen Todesfälle das absolute Highlight. Der Oberösterreicher Thomas Altendorfer ergatterte nun eine der heiß begehrten Startnummern.