Google hat Genehmigung für Bau von Rechenzentrum

Damit kann der Internetriese bald offiziell zu bauen beginnen. Wie viel in den Standort investiert wird, sei noch offen, heißt es von Google. Es ist jedenfalls das erste konzerneigene Rechenzentrum, das der Internetriese in Österreich errichtet. Mittelpunkt des Baus ist ein Hauptgebäude mit rund 29.000 Quadratmetern, wo die Rechenhallen mit Servern stationiert werden sollen.