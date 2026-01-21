Nach Verkauf wird Schloss Kremsegg eine Hochschule

„Das Schloss soll ein Ort liebevoller Weisheit sein, an dem sich Menschen aller Religionen und Hintergründe treffen, austauschen und weiterbilden. Besonders wichtig ist uns auch, dass die Schönheit des Schlosses bewahrt wird und der achtsame Umgang mit Ressourcen. Die Wertschätzung von Antiquitäten ist gelebte Nachhaltigkeit”, erklärt Rinpoche.

Private Hochschule geplantt

Geplant ist die Errichtung einer privaten Hochschule sowie eines Kultur- und Bildungszentrums. Ziel der Initiative ist es, das historische Anwesen wieder für die Öffentlichkeit zu öffnen und an seine jahrhundertealte Tradition als lebendiger Ort von Kunst, Kultur, Bildung und geistigem Austausch anzuknüpfen.