Waffenhersteller Steyr Arms baut Führungsteam um

Nach Übernahme der Geschäftsführung durch Milan Šlapák im Februar 2025 sei nun die „Neuorganisation seines Führungsteams abgeschlossen“, hieß es am Mittwoch vom Unternehmen. Marjan Hudoklin war bisher Entwicklungschef des slowenischen Rüstungsspezialisten Arex. Und Petr Snobl kann auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Automobil- und Fertigungsindustrie verweisen.