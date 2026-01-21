Vorteilswelt
Zwei neue Manager

Waffenhersteller Steyr Arms baut Führungsteam um

Oberösterreich
21.01.2026 12:45
Marjan Hudoklin, neuer Chief Technology Officer (CTO) bei Steyr Arms.
Marjan Hudoklin, neuer Chief Technology Officer (CTO) bei Steyr Arms.(Bild: Ziga Intihar)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Waffenhersteller Steyr Arms mit Hauptsitz in Steyr, der seit 2024 zur tschechischen Investmentgruppe RSBC gehört, hat mit dem Engagement von Petr Snobl als Chief Operating Officer und der Bestellung von Marjan Hudoklin zum Chief Technology Officer den vor einem Jahr begonnenen Umbau der Führungsebene beendet.

Nach Übernahme der Geschäftsführung durch Milan Šlapák im Februar 2025 sei nun die „Neuorganisation seines Führungsteams abgeschlossen“, hieß es am Mittwoch vom Unternehmen. Marjan Hudoklin war bisher Entwicklungschef des slowenischen Rüstungsspezialisten Arex. Und Petr Snobl kann auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Automobil- und Fertigungsindustrie verweisen.

Petr Snobl ist neuer Chief Operating Officer (COO).
Petr Snobl ist neuer Chief Operating Officer (COO).(Bild: Steyr Arms)

1864 gegründet
Steyr Arms wurde 1864 gegründet und produziert Jagdgewehre sowie Schusswaffen für Polizei und Militär. Das Sturmgewehr AUG zählt zu den erfolgreichsten Produkten, es werde laut Unternehmen von mehr als zwei Dutzend Armeen weltweit genutzt.

Aktuell baut das Unternehmen aus Oberösterreich seine Präsenz auf dem US-Markt aus, mit einer eigenen Produktionsstätte in Alabama.

