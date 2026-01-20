Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Olympia-Ass ganz offen

„Es war zu extrem, es ging nur noch ums Gewicht“

Oberösterreich
20.01.2026 16:00
Seit 2021 startet die gebürtige Deutsche Alina Kornelli für Österreich, war auch bei den ...
Seit 2021 startet die gebürtige Deutsche Alina Kornelli für Österreich, war auch bei den Olympischen Spielen 2024 dabei.(Bild: GEPA pictures)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Die seit 2021 für Österreich startende Münchnerin Alina Kornelli (25) nahm nach langer Pause wieder an einem Foil-Wettbewerb, der kurioserweise in einer Indoor-Poolanlage stattfand, teil. Ihre Zukunft im Kitesurfen ist aber weiterhin offen. Der Grund dafür ist erschreckend. 

0 Kommentare

Den ganzen Winter über begeistert Alina Kornelli ihre 66.400 Follower auf Instagram bereits mit gewagten Einlagen, versuchte sie mehrmals trotz der niedrigen Temperaturen in Straßenkleidung mit einem Foilboard wieder trocken ans Ufer zu kommen. „Meistens habe ich es beim ersten Mal geschafft, aber ich wollte es dann halt immer wieder versuchen – und da bin ich dann auch nass geworden, es waren ziemlich kalte Momente dabei“, lacht die gebürtige Deutsche, deren Mama aus Oberösterreich kommt und die für den SC Kammersee an den Start geht.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
199.097 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.358 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
140.152 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Positiver Bescheid
Google hat Genehmigung für Bau von Rechenzentrum
Krone Plus Logo
Olympia-Ass ganz offen
„Es war zu extrem, es ging nur noch ums Gewicht“
Betrug mit Förderungen
Linzer Handyshop im Visier von EU-Ermittlern
Gefesselter Leichnam
Linzer Makler starb an Schädel-Hirn-Trauma
Kein Wasser und Strom
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf