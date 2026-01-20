„Es war zu extrem, es ging nur noch ums Gewicht“

Die seit 2021 für Österreich startende Münchnerin Alina Kornelli (25) nahm nach langer Pause wieder an einem Foil-Wettbewerb, der kurioserweise in einer Indoor-Poolanlage stattfand, teil. Ihre Zukunft im Kitesurfen ist aber weiterhin offen. Der Grund dafür ist erschreckend.
Den ganzen Winter über begeistert Alina Kornelli ihre 66.400 Follower auf Instagram bereits mit gewagten Einlagen, versuchte sie mehrmals trotz der niedrigen Temperaturen in Straßenkleidung mit einem Foilboard wieder trocken ans Ufer zu kommen. „Meistens habe ich es beim ersten Mal geschafft, aber ich wollte es dann halt immer wieder versuchen – und da bin ich dann auch nass geworden, es waren ziemlich kalte Momente dabei“, lacht die gebürtige Deutsche, deren Mama aus Oberösterreich kommt und die für den SC Kammersee an den Start geht.
