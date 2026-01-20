Warum in Wechseljahren Herzinfarkt-Risiko steigt

Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme: Die sozialen Medien sind voll mit Videos, in denen die Begleiterscheinungen der Wechseljahre mehr oder weniger lustig in den Fokus genommen werden. Dass die Menopause aber auch schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben kann, wird weit weniger thematisiert.