„Sie haben uns sogar den Strom abgedreht!“
Skandal beim Afrikacup
Oberösterreichs Schiedsrichter-Legende Alfred Vorderwinkler war live beim Afrikacup in Marokko dabei, lässt Gastgeber und die FIFA in einem schlechten Licht dastehen und enthüllt Skandale, die von offenem Rassismus bis hin zum boshaften Abschaltens des Stroms beim Training reichen.
Normalerweise werkt der Welser Alfred Vorderwinkler als Schiedsrichter in der 1. Klasse und bei den Frauen. Aber immer wenn der Afrikacup ansteht, zieht es den im Brotberuf als Qualitäts-Kontrollor arbeitenden und in Kamerun geborenen Österreicher in seine Ex-Heimat. Wo er drei Wochen als TV-Experte für STV Cameroon und Dash TV Sports und Delegierter vo Kamerun live vor Ort war und exklusive Eindrücke ins Turnier bekam.
