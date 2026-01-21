Es bleibt bei „Lebenslang“ im Eifersuchtsmord

Geständnis, aber Bitte um mildere Strafe

Der Angeklagte gab auch vor dem Oberlandesgericht Linz alles zu, wollte aber eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe. Trotz Geständnisses und des ordentlichen Lebenswandels, was vom Erstgericht mildernd gewertet wurde, verurteilte es den 36-Jährigen wegen der Wucht der Tat und dem Angriff auf eine nahe Angehörige zu einer lebenslangen Haftstrafe. Der Oberstaatsanwalt sprach am Mittwoch gar von einer „Hinrichtung“, die geplant gewesen sei. Die Strafe sei durchaus angemessen. Das „außerordentliche Maß an Gewalt“, die für „das Opfer besonders grausam und qualvoll war“, führte auch die Vorsitzende Richterin am OLG als Grund für ein Beibehalten der Höchststrafe an.